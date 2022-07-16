Требуется разработать концепт социальной MMO RPG на Unreal Engine для представления на кикстартере. Ожидаем ответы на вопросы о вашем стеке, уровне и времени, которое вы можете выделить на проект. Подробное ТЗ будет предоставлено выбранным кандидатам.