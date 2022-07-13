Задача: Требуется реализовать концепт социальной MMO rpg для выставления проект на кикстартер. Подробное ТЗ будет отправлено выбранным кандидатам. Просим Вас ответить на вопрос:1. Ваш стек?2. Ваш уровень?3. Сколько времени можете уделять на проект?