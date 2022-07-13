Разработка игры на Unreal Engine

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки533 просмотра

Задача: Требуется реализовать концепт социальной MMO rpg для выставления проект на кикстартер. Подробное ТЗ будет отправлено выбранным кандидатам. Просим Вас ответить на вопрос:1. Ваш стек?2. Ваш уровень?3. Сколько времени можете уделять на проект?

Unreal Engine
3 года назад
guest_16533004265862
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