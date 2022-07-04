Отснять запись экрана с пояснением по разным темам

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрытнет заявок399 просмотров

Необходимо посмотреть таблицу и выделить что вы сможете объяснить как делается.

прикрепила

Запись экрана и голосовое объяснение процесса(для нас).

Монтировать и записывать звук будем мы.

по срокам сегодня-завтра днем нужно сделать

при отклике пишите, пожалуйста, ваши контакты

3 года назад
guest_16576425755013
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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