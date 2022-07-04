Требуется разработка игры, вдохновленной Elden Ring и Berserk. Игра должна иметь качественную графику, высокий уровень сложности и сюжет продолжительностью минимум 2 часа. Ожидается проработка игрового процесса и уникальных механик.
Отснять запись экрана с пояснением по разным темам
Необходимо посмотреть таблицу и выделить что вы сможете объяснить как делается.
прикрепила
Запись экрана и голосовое объяснение процесса(для нас).
Монтировать и записывать звук будем мы.
по срокам сегодня-завтра днем нужно сделать
при отклике пишите, пожалуйста, ваши контакты
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