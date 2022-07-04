Необходимо посмотреть таблицу и выделить что вы сможете объяснить как делается.

прикрепила

Запись экрана и голосовое объяснение процесса(для нас).

Монтировать и записывать звук будем мы.

по срокам сегодня-завтра днем нужно сделать

при отклике пишите, пожалуйста, ваши контакты