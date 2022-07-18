Портировать два мода для Майнкрафт

$26
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки309 просмотров

портировать мод Draconic Evolution версии майнкрафт 1.12.2 для майнкрафт 1.18.2

https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/draconic-evolution

портировать мод Millenaire версии найкрафт 1.12.2 для майнкрафт 1.18.2

https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/millenaire

3 года назад
guest_16580961961099
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данил
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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