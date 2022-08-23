Разработка AR маски для интерактивного киоска с рассылкой

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки191 просмотр

Общее описание задачи:

Интерактивный стенд кисок на котором расположена камера. Пользователь подходит к киоску, трекинг распознает человека и накладывает рентгеновский снимкок с анимацией. Включается таймер по истечению которого делается снимок. Далее пользователь может подойти и ввести свою электронную почту и отправить снимок.

Срок 

Срок  - до 6 сентября.

Контент:

AR маска - на пользователя накладывается рентгеновский снимок с кружащимся дымом внутри.

Элементы:

-Рентгеновский снимок

-Руки которые держат снимок

-Сверху снимка слоган обычным текстом

-Внутри рентгеновского снимка кружится дым (прямой референс приложил)

Анимации:

-Появление снимка

-Кружение дыма внутри снимка

Механика воспроизведения:

1. Пользователь подходит к интерактивному киоску

2. Камера распознает и накладывает относительно лица на уровне груди

3. Включается таймер 5-6 секунд где указано что пользователя сейчас сфотографируют

4. После снимка пользователь может подойди к киоску где у него будет 2 выбора: отправить снимок по email или не отправлять.

5. Если пользователь нажимает отправить, то появляется интерфейс с кнопками для ввода.

6. Пользователь вводит данные и нажимает отправить. Появляется сообщение об успешной отправке и экран и в течении 10 секунд идет обновление. Дальше все заново.

7. Если пользователь нажимает отменить отправку, то в течении 10 секунд происходит обновление.

8. Если пользователь бездействует в течении 10 секунды, то происходит обновление.

Есть такие референсы по механике:

https://youtu.be/rfafnNsXlEA - референс с AR и расшаривание с помощью ввода почты. Тут показан референс. Можно увидеть что стоит камера наверху стенда.

Характеристики интерактивного киоска:

Дисплей: Диагональ 43” с разрешением Full HD

Тип сенсора: ИК-рамка до 10 одновременных касаний

Процессор: Intel Core i3 (опционально: i5/i7)

Оперативная память: 4 Гб DDR4 (опционально: до 16 Гб)

Жесткий диск: SSD 120 Гб

Мощный Wi-fi адаптер

Операционная система: Windows 10 Pro

Внешние разъемы: USB 3.0 / USB 2.0 / RJ-45 / AUX / HDMI

Аудиосистема: 2 динамика (2х10Вт)

Более подробное ТЗ могу выслать после отклика.

3 года назад
Vladimir00794
Владимир 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад
Михаил
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Sound Design для игры. создания звука

    Ищем звукорежиссера для создания звукового оформления игры, основанной на послевоенных действиях в Азовстали. Работа в команде для совместного создания уникального аудиовизуального контента.

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить четкий запуск и работу игры на win 10

    Требуется помощь в настройке работы игры Project Zomboid на Windows 10. Игра появляется в диспетчере задач, но не запускается. Пробованы различные методы: отключение брандмаузера, запуск от имени администратора, перезагрузка компьютера и переустановка. Необходимо устранить проблему с запуском.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание сервера GTA5 RP

    Требуется разработка сервера GTA5 RP под ключ. Исполнитель должен быть из Москвы для возможной личной встречи. Бюджет и зарплата обсуждаются индивидуально.

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен мод худ для кс 1.6

    $45

    Требуется разработка HUD для игры Counter-Strike 1.6, который будет отображать информацию, аналогичную скриншоту. Имеется файл от дизайнера в Figma и сама игра. Необходима реализация дизайна для стрима.

    Figma
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Игровой сайт

    $90

    Требуется разработка функционала для игрового сайта: подбор игроков через Steam, возможность создания матчей с выбором суммы и персонажа. Игроки должны видеть созданные матчи и иметь возможность присоединяться к ним. Необходимы функции управления балансом и личным кабинетом с отображением побед и поражений. Уточнения по проекту приветствуются.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен разработчик чита на cs go

    Требуется разработчик чита для игры CS:GO с опытом в создании модификаций. Ожидаются навыки программирования и понимание игрового процесса. Уточните наличие опыта и примеры работ.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать скрипт макрос для игры

    Требуется разработать скрипт макроса для онлайн-игры дурак. Необходимо исправить и доработать существующий скрипт, который не функционирует корректно. Ожидается качественная реализация для улучшения игрового процесса.

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Искусственный интеллект

    Требуется провести математический анализ для футбольного матча, применяя методы искусственного интеллекта. Ожидается проработка данных и выводы для оптимизации игры.

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Работа с вокселями

    Ищутся энтузиасты для реализации идеи воксельной игры в стиле CS:GO. Основное требование — полное разрушение объектов. Движок и язык не имеют значения, важна только реализация вокселей. Проект без финансирования.

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать игру

    Ищем специалиста для разработки игры с тестом Климова на профориентацию. Все сценарные материалы и звуковое сопровождение предоставляются. Задача заключается в создании 20 вопросов с ограничением на 2 ветки ответов. Уточните стоимость услуги.

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    3 года назад