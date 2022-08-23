Общее описание задачи:

Интерактивный стенд кисок на котором расположена камера. Пользователь подходит к киоску, трекинг распознает человека и накладывает рентгеновский снимкок с анимацией. Включается таймер по истечению которого делается снимок. Далее пользователь может подойти и ввести свою электронную почту и отправить снимок.

Срок

Срок - до 6 сентября.

Контент:

AR маска - на пользователя накладывается рентгеновский снимок с кружащимся дымом внутри.

Элементы:

-Рентгеновский снимок

-Руки которые держат снимок

-Сверху снимка слоган обычным текстом

-Внутри рентгеновского снимка кружится дым (прямой референс приложил)

Анимации:

-Появление снимка

-Кружение дыма внутри снимка

Механика воспроизведения:

1. Пользователь подходит к интерактивному киоску

2. Камера распознает и накладывает относительно лица на уровне груди

3. Включается таймер 5-6 секунд где указано что пользователя сейчас сфотографируют

4. После снимка пользователь может подойди к киоску где у него будет 2 выбора: отправить снимок по email или не отправлять.

5. Если пользователь нажимает отправить, то появляется интерфейс с кнопками для ввода.

6. Пользователь вводит данные и нажимает отправить. Появляется сообщение об успешной отправке и экран и в течении 10 секунд идет обновление. Дальше все заново.

7. Если пользователь нажимает отменить отправку, то в течении 10 секунд происходит обновление.

8. Если пользователь бездействует в течении 10 секунды, то происходит обновление.

Есть такие референсы по механике:

https://youtu.be/rfafnNsXlEA - референс с AR и расшаривание с помощью ввода почты. Тут показан референс. Можно увидеть что стоит камера наверху стенда.

Характеристики интерактивного киоска:

Дисплей: Диагональ 43” с разрешением Full HD

Тип сенсора: ИК-рамка до 10 одновременных касаний

Процессор: Intel Core i3 (опционально: i5/i7)

Оперативная память: 4 Гб DDR4 (опционально: до 16 Гб)

Жесткий диск: SSD 120 Гб

Мощный Wi-fi адаптер

Операционная система: Windows 10 Pro

Внешние разъемы: USB 3.0 / USB 2.0 / RJ-45 / AUX / HDMI

Аудиосистема: 2 динамика (2х10Вт)

Более подробное ТЗ могу выслать после отклика.