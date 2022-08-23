Ищем звукорежиссера для создания звукового оформления игры, основанной на послевоенных действиях в Азовстали. Работа в команде для совместного создания уникального аудиовизуального контента.
Разработка AR маски для интерактивного киоска с рассылкой
Общее описание задачи:
Интерактивный стенд кисок на котором расположена камера. Пользователь подходит к киоску, трекинг распознает человека и накладывает рентгеновский снимкок с анимацией. Включается таймер по истечению которого делается снимок. Далее пользователь может подойти и ввести свою электронную почту и отправить снимок.
Срок
Срок - до 6 сентября.
Контент:
AR маска - на пользователя накладывается рентгеновский снимок с кружащимся дымом внутри.
Элементы:
-Рентгеновский снимок
-Руки которые держат снимок
-Сверху снимка слоган обычным текстом
-Внутри рентгеновского снимка кружится дым (прямой референс приложил)
Анимации:
-Появление снимка
-Кружение дыма внутри снимка
Механика воспроизведения:
1. Пользователь подходит к интерактивному киоску
2. Камера распознает и накладывает относительно лица на уровне груди
3. Включается таймер 5-6 секунд где указано что пользователя сейчас сфотографируют
4. После снимка пользователь может подойди к киоску где у него будет 2 выбора: отправить снимок по email или не отправлять.
5. Если пользователь нажимает отправить, то появляется интерфейс с кнопками для ввода.
6. Пользователь вводит данные и нажимает отправить. Появляется сообщение об успешной отправке и экран и в течении 10 секунд идет обновление. Дальше все заново.
7. Если пользователь нажимает отменить отправку, то в течении 10 секунд происходит обновление.
8. Если пользователь бездействует в течении 10 секунды, то происходит обновление.
Есть такие референсы по механике:
https://youtu.be/rfafnNsXlEA - референс с AR и расшаривание с помощью ввода почты. Тут показан референс. Можно увидеть что стоит камера наверху стенда.
Характеристики интерактивного киоска:
Дисплей: Диагональ 43” с разрешением Full HD
Тип сенсора: ИК-рамка до 10 одновременных касаний
Процессор: Intel Core i3 (опционально: i5/i7)
Оперативная память: 4 Гб DDR4 (опционально: до 16 Гб)
Жесткий диск: SSD 120 Гб
Мощный Wi-fi адаптер
Операционная система: Windows 10 Pro
Внешние разъемы: USB 3.0 / USB 2.0 / RJ-45 / AUX / HDMI
Аудиосистема: 2 динамика (2х10Вт)
Более подробное ТЗ могу выслать после отклика.
Заявки фрилансеров
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