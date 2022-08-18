Настроить четкий запуск и работу игры на win 10

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Закрыт2 заявки638 просмотров

Игра Project Zomboid

Файл торрента взят отсюда https://small-games.info/?go=game&c=3&i=7869

При запуске игра появляется в диспетчере задач, но ничего далее не происходит, не запускается

Брандмаузер отключал, от имени администратора запускал, комп перезагружал, переустанавливал, устранение неполадок совместимости запускал. Итог один

3 года назад
benderston
Илья 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
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Владислав
 
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Был
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