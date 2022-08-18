Требуется разработка функционала для игрового сайта: подбор игроков через Steam, возможность создания матчей с выбором суммы и персонажа. Игроки должны видеть созданные матчи и иметь возможность присоединяться к ним. Необходимы функции управления балансом и личным кабинетом с отображением побед и поражений. Уточнения по проекту приветствуются.