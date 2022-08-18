Ищем звукорежиссера для создания звукового оформления игры, основанной на послевоенных действиях в Азовстали. Работа в команде для совместного создания уникального аудиовизуального контента.
Настроить четкий запуск и работу игры на win 10
Игра Project Zomboid
Файл торрента взят отсюда https://small-games.info/?go=game&c=3&i=7869
При запуске игра появляется в диспетчере задач, но ничего далее не происходит, не запускается
Брандмаузер отключал, от имени администратора запускал, комп перезагружал, переустанавливал, устранение неполадок совместимости запускал. Итог один
Заявки фрилансеров
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