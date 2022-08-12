Мод КРМП Мобайл с хостингом

Создайте настольную игру для мобильных платформ Android и iOS. Игра включает поле из 70 клеток, где один игрок бросает кубик и делает ход, следуя правилам. Некоторые клетки требуют перемещения вверх или вниз в зависимости от их значений. Ожидается проработка механики и правил игры.