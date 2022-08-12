Мод КРМП Мобайл с хостингом

Ищется программист Unity для создания карточной игрушки (6-туз) под ключ для iOS и Android. Дизайн уже готов, ориентировочные сроки разработки – 1-4 месяца. Стоимость разработки составляет 500 USD плюс процент от прибыли. Техническое задание прилагается, готово на 98%.
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