Требуется разработка игры с открытым миром в стиле Genshin Impact для платформ Android и ПК. Игра должна включать разнообразных персонажей, монстров, квесты, испытания и элементы строительства. Ожидается создание увлекательного игрового процесса и богатого контента.
Игру по типу геншина
Открытый мир монстры строительство квесты разные персонажи свитки из которых их надо выбивать квесты задания и т д
Игра и на андроид и на пк
Заявки фрилансеров
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