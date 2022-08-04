Требуется разработчик для завершения глобальной модификации для сервера Minecraft, основанной на игре Metro 2033. Задачи включают доработку системы стрельбы, рендеринга, интерфейса и внутреннего магазина. Необходима оптимизация мода, работа с MongoDB, защита кода и компиляция. Опыт настройки VDS и работы с серверами Minecraft будет плюсом. Ожидается создание базовой модификации для выхода в релиз.
Создать 2D версию игры на платформе html5
Суть игры в том, что у тебя будет собственный персонаж. У него будет свой дом, который сможет обустроить как захочет, участвовать в случайных боях, собирать ресурсы на сборах в разных локациях, участвовать в турнирах и т.д. Передвижение персонажа будет происходить при обычном кликании на мышку. Подробности обсудим. Нужно создать копию игры "В Городе". Фотографии прилагаю ниже.
Заявки фрилансеров
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