Суть игры в том, что у тебя будет собственный персонаж. У него будет свой дом, который сможет обустроить как захочет, участвовать в случайных боях, собирать ресурсы на сборах в разных локациях, участвовать в турнирах и т.д. Передвижение персонажа будет происходить при обычном кликании на мышку. Подробности обсудим. Нужно создать копию игры "В Городе". Фотографии прилагаю ниже.