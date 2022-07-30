Необходимо перенести моды из Minecraft-сервера в одиночный режим, чтобы все измененные крафты, доступные на сервере, работали в одиночной игре. Ожидается реализация функционала, который позволит использовать серверные изменения в одиночной игре. Важно проверить, возможно ли это технически.