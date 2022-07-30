Создать игру-конструктор

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Закрыт3 заявки266 просмотров

Создать игру-конструктор 3D

Режим игры- песочница

Камера- вид под углом к объекту/комплексу постройки. Без возможности крутить, но с возможностью передвигаться вдоль постройки, не выходя за границы карты ( невидимая стена ).

Создать "магазин" товаров, нужных для постройки.

Будет бесплатная(урезанная) версия и платная(полная)

Понимание работы систем функционирования постройки (подробности при начале работы)

3 года назад
guest_16594853711475
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Заявки фрилансеров

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