Construct3 Javascript Экономический симулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки392 просмотра

Экономический симулятор, где игрок развивает свой бизнес: следит за доходами/расходами, нанимает сотрудников, улучшает оборудование и т.д. Добавить слой за слоем нарисованную графику, добавить макеты (все меню, настройки и т.д.). Понимать логику событий и действий, при необходимости дописать js.   Графика отрисована (при необходимости дорисуем). Нужен результат. Готов рассмотреть сотрудничество/партнёрство.

JavaScript
3 года назад
HakiGames
Кирилл 
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