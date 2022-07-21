Создать модуль-счетчик для онлайн игрушки.

https://triumph.totalbattle.com/

Чтобы было понятно и не терять время нужно зарегистрироваться в игрушке и вступить в клан. Ежедневно в клан падают сундуки от игроков. Нужно создать такой модуль чтобы модуль считал сундуки еженедельно каждого игрока клана. Модуль должен быть индивидуальным с персональным входом. Внедрить его можно в клиент игры.

https://skr.sh/sF2pg7EsmJc

На все вопросы отвечу подробно.

Цена договорная.