Необходимо разработать NFT игру с уникальным игровым процессом и механиками. Ожидается использование технологии блокчейн для реализации игровых активов. Идеально подходит для опытных разработчиков игр, знакомых с NFT и криптовалютами.
Игра NFT
Нужна мобильная игра (андроид и ios) на тему "Симулятор фермера" с возможностью зарабатывать крипту.
Сначала нужно сделать механику игры. Потом наложим сюжет.
Предложите, на чём будете делать игру (язык, движок).
И сколько денег вы хотите за разработку под ключ?
Подробности ещё обсудим когда созвонимся.
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