Написание текста для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка503 просмотра

Дано: сайт для игры Мафия (игры, корпоративы и дни рождения с игрой) в Беларуси

Цель: для переноса проекта в РФ, переписать сайт в тех же блоках для РФ-рынка

ЦА: с достатком выше среднего / высший сегмент по достатку

Задание по ссылке (вводим капчю, ждем 3 секунды, жмем получить ссылку)

https://shrlink.top/oDspAKCgpTO

3 года назад
guest_1658041930315
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алекс
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработка WEB AR контента

    Ищется исполнитель для создания Web AR контента, включая дизайн UI, 3D моделирование (с использованием готовых ассетов) и программирование игровых механик. Контент будет опубликован на платформах, таких как 8th wall. Опыт в разработке дополненной реальности обязателен. Портфолио с аналогичными проектами необходимо для отклика.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка игры на Unreal Engine

    $10

    Требуется разработать концепт социальной MMO RPG на Unreal Engine для представления на кикстартере. Ожидаем ответы на вопросы о вашем стеке, уровне и времени, которое вы можете выделить на проект. Подробное ТЗ будет предоставлено выбранным кандидатам.

    Unreal Engine
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Портировать два мода для Майнкрафт

    $26

    Необходимо портировать моды Draconic Evolution и Millenaire с версии Minecraft 1.12.2 на 1.18.2. Требуется адаптация функционала и совместимость с новой версией игры. Ожидается качественная работа с учетом изменений в API и механиках игры.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание карточной крипто - игры Дурак

    Необходимо разработать карточную игру Дурак для платформ Android и iOS. Игра должна включать возможность регистрации пользователей и доступ в личный кабинет, где каждый игрок сможет управлять своим личным кошельком криптовалюты. Реализуйте функции ввода и вывода криптовалют, аналогичные онлайн-игре Дурак.

    AndroidiOS
    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать игру

    Требуется разработка мобильной игры для криптоигры. Ищем опытных разработчиков приложений, которые смогут создать увлекательный и функциональный игровой продукт. Ожидается проработка всех необходимых элементов для успешного запуска игры.

    Разработка игр10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отснять запись экрана с пояснением по разным темам

    Требуется отснять запись экрана с пояснением по разработке игр. Нужно ознакомиться с таблицей и выделить темы для объяснения. Запись и монтаж звука выполнятся отдельно. Сроки выполнения — сегодня или завтра днем.

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно создать игру похожую на елден ринг и берсерк.

    Требуется разработка игры, вдохновленной Elden Ring и Berserk. Игра должна иметь качественную графику, высокий уровень сложности и сюжет продолжительностью минимум 2 часа. Ожидается проработка игрового процесса и уникальных механик.

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка UX и макетов экранов для мобильной игры

    Ищется специалист для разработки UX и макетов экранов мобильной игры Bearverse. Работая с геймдизайнером, нужно создать логику экранов для командного батлера. Важно наличие опыта в разработке UX для игр. Укажите количество выпущенных игр с вашим UX в отклике.

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Игру в Roblix

    Требуется разработка игры в Roblix, вдохновленной 'Potion Craft'. Игра должна включать открытый мир для трейдеров, обновление костра с использованием валюты и доната, а также множество редких зелий, которые можно получить через уникальные комбинации или теорию вероятности.

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    3 года назад