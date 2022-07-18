Дано: сайт для игры Мафия (игры, корпоративы и дни рождения с игрой) в Беларуси

Цель: для переноса проекта в РФ, переписать сайт в тех же блоках для РФ-рынка

ЦА: с достатком выше среднего / высший сегмент по достатку

Задание по ссылке (вводим капчю, ждем 3 секунды, жмем получить ссылку)

https://shrlink.top/oDspAKCgpTO