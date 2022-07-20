Требуется разработка мобильной игры на тему 'Симулятор фермера' для Android и iOS с возможностью заработка криптовалюты. Сначала необходимо создать механику игры, затем добавить сюжет. Укажите язык и движок, на которых планируете разработку, а также стоимость услуги под ключ.