Ищем Three.js или p5js девелопера (генерация изображений)

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки480 просмотров

Для разработки проекта ищем разработчика, который имеет опыт (либо хочет разобраться) с Three.js или p5js

Задача - создать скрипт, который будет случайным образом (на основании получаемого хеша) генерировать набор изображений (генеративное искусство - generative art) на базе различных примитивов.

Примеры таких изображений прикреплены к описанию (ссылки веблансер теперь не разрешает размещать, ссылки так что подробности при переписке)

Нужно, что бы примитивы (овалы/прямоугольники или другие геометрические фигуры) размещались по какому-то хаотическому принципу, например - вдоль случайным образом сгенерированных кривых (или же любым другим подобным способом).

Подробности в переписке.

Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.

3 года назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
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3 года назад
Михаил
 
35 лет
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