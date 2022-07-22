Для разработки проекта ищем разработчика, который имеет опыт (либо хочет разобраться) с Three.js или p5js

Задача - создать скрипт, который будет случайным образом (на основании получаемого хеша) генерировать набор изображений (генеративное искусство - generative art) на базе различных примитивов.

Примеры таких изображений прикреплены к описанию (ссылки веблансер теперь не разрешает размещать, ссылки так что подробности при переписке)

Нужно, что бы примитивы (овалы/прямоугольники или другие геометрические фигуры) размещались по какому-то хаотическому принципу, например - вдоль случайным образом сгенерированных кривых (или же любым другим подобным способом).

Подробности в переписке.

Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.