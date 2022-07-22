Требуется разработать модуль-счетчик для онлайн игрушки, который будет отслеживать количество сундуков, получаемых игроками клана еженедельно. Модуль должен иметь персональный вход и возможность интеграции в клиент игры. Ожидается подробное объяснение требований и функционала.
Ищем Three.js или p5js девелопера (генерация изображений)
Для разработки проекта ищем разработчика, который имеет опыт (либо хочет разобраться) с Three.js или p5js
Задача - создать скрипт, который будет случайным образом (на основании получаемого хеша) генерировать набор изображений (генеративное искусство - generative art) на базе различных примитивов.
Примеры таких изображений прикреплены к описанию (ссылки веблансер теперь не разрешает размещать, ссылки так что подробности при переписке)
Нужно, что бы примитивы (овалы/прямоугольники или другие геометрические фигуры) размещались по какому-то хаотическому принципу, например - вдоль случайным образом сгенерированных кривых (или же любым другим подобным способом).
Подробности в переписке.
Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.
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