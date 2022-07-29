В новый крипто проект требуется разработчик игр для создания игрового приложения на базе НФТ. Оплата осуществляется долей в проекте (токены) или альтернативными вариантами. Первая задача: разработка покер-приложения с использованием криптовалюты.
Создание покер-приложения на крипте.
В новый крипто проект: игровая платформа для НФТ игр, нужен разработчик игр. Оплата: доля в проекте(токены проекта). Также, есть альтернативные версии оплаты
Первая ТЗ: Создание покер-приложения на крипте.
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