Ищем разработчика игр на постоянной основе

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Закрыт4 заявки521 просмотр

В новый крипто проект: игровая платформа для НФТ игр, нужен разработчик игр. Оплата: доля в проекте(токены проекта). Также, есть альтернативные версии оплатыПервая ТЗ: Создание покер-приложения на крипте. 

NFT
3 года назад
guest_16591188226207
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Заявки фрилансеров

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