Требуется разработка 3D-игры в стиле GTA для платформы iOS. Проект включает создание игрового мира и механик, детали будут обсуждены с исполнителем.
Перенести моды в майнкрафт
В общем существует проект с серверами по майнкрафту, при игре на сервере в некоторых модах изменены крафты, но при игре на одиночке этих крафтов нет, они говорят мол всё находится на стороне сервера, но мне кажется что это не совсем правда. Нужно сделать так чтобы всё что есть на сервере работало в одиночке, если это конечно же реально
Заявки фрилансеров
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