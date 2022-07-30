Перенести моды в майнкрафт

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки271 просмотр

В общем существует проект с серверами по майнкрафту, при игре на сервере в некоторых модах изменены крафты, но при игре на одиночке этих крафтов нет, они говорят мол всё находится на стороне сервера, но мне кажется что это не совсем правда. Нужно сделать так чтобы всё что есть на сервере работало в одиночке, если это конечно же реально

3 года назад
lalalei228
Данил 
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Лера
 
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