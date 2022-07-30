Создание глобальной модификации для сервера minecraft

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка259 просмотров

Нужно доделать оставшиеся задачи по тз, нужно будет работать со системой стрельбы, рендером, интерфейсом, внутри игровым магазином, исправить баги, провести оптимизацию работы мода, работа с базой данных MongoDB, обфускация, защита кода, компиляция. Будет плюсом если умеете настраивать VDS, работали с серверами minecraft, работа с forge.

Ожидаемый результат работы создание базовой модификации, с которой можно будет выйти в релиз.

О нашей команде:

Модификация и сервер создаются по мотивам игры metro 2033, проект готовиться к релизу, единственное что нужно доделать техническую часть проекта. Мы работаем в команде из 22 человек, на протяжении 5 лет, ищем заинтересованного человека, который будет слушать предложения, обсуждать и ответственно подходить к своей работе. Для связи используем сервер в Discord.

MongoDB
3 года назад
guest_16595176355189
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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