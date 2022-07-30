Нужно доделать оставшиеся задачи по тз, нужно будет работать со системой стрельбы, рендером, интерфейсом, внутри игровым магазином, исправить баги, провести оптимизацию работы мода, работа с базой данных MongoDB, обфускация, защита кода, компиляция. Будет плюсом если умеете настраивать VDS, работали с серверами minecraft, работа с forge.

Ожидаемый результат работы создание базовой модификации, с которой можно будет выйти в релиз.

О нашей команде:

Модификация и сервер создаются по мотивам игры metro 2033, проект готовиться к релизу, единственное что нужно доделать техническую часть проекта. Мы работаем в команде из 22 человек, на протяжении 5 лет, ищем заинтересованного человека, который будет слушать предложения, обсуждать и ответственно подходить к своей работе. Для связи используем сервер в Discord.