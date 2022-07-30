Требуется разработать 3D игру-конструктор в режиме песочницы с фиксированной камерой и возможностью передвижения. Включите магазин товаров для постройки, а также создайте бесплатную и платную версии игры. Необходимо понимание систем функционирования постройки с подробностями на этапе начала работы.
Создание глобальной модификации для сервера minecraft
Нужно доделать оставшиеся задачи по тз, нужно будет работать со системой стрельбы, рендером, интерфейсом, внутри игровым магазином, исправить баги, провести оптимизацию работы мода, работа с базой данных MongoDB, обфускация, защита кода, компиляция. Будет плюсом если умеете настраивать VDS, работали с серверами minecraft, работа с forge.
Ожидаемый результат работы создание базовой модификации, с которой можно будет выйти в релиз.
О нашей команде:
Модификация и сервер создаются по мотивам игры metro 2033, проект готовиться к релизу, единственное что нужно доделать техническую часть проекта. Мы работаем в команде из 22 человек, на протяжении 5 лет, ищем заинтересованного человека, который будет слушать предложения, обсуждать и ответственно подходить к своей работе. Для связи используем сервер в Discord.
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