Ищется специалист для разработки простой 3D игры с низкополигональными моделями. Игра должна включать несколько уникальных игровых механик. Ознакомление с механиками будет предоставлено в личной беседе.
Написать мобильную 3d игру на Unity
Задача: написать простенькую мобильную bhop игру с небольшим количеством уровней и функцией покупки оружия за игровую валюту
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Разработка игр3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $200
Необходимо разработать 2D версию игры на платформе HTML5, где игрок управляет персонажем, обустраивает дом, участвует в боях и собирает ресурсы. Передвижение персонажа осуществляется кликом мыши. Игра должна быть копией 'В Городе'. Подробности будут обсуждены. Фотографии для参考 прилагаются.Разработка игр6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработчик для завершения глобальной модификации для сервера Minecraft, основанной на игре Metro 2033. Задачи включают доработку системы стрельбы, рендеринга, интерфейса и внутреннего магазина. Необходима оптимизация мода, работа с MongoDB, защита кода и компиляция. Опыт настройки VDS и работы с серверами Minecraft будет плюсом. Ожидается создание базовой модификации для выхода в релиз.Разработка игр1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать 3D игру-конструктор в режиме песочницы с фиксированной камерой и возможностью передвижения. Включите магазин товаров для постройки, а также создайте бесплатную и платную версии игры. Необходимо понимание систем функционирования постройки с подробностями на этапе начала работы.Разработка игр3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо перенести моды из Minecraft-сервера в одиночный режим, чтобы все измененные крафты, доступные на сервере, работали в одиночной игре. Ожидается реализация функционала, который позволит использовать серверные изменения в одиночной игре. Важно проверить, возможно ли это технически.Разработка игр2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка 3D-игры в стиле GTA для платформы iOS. Проект включает создание игрового мира и механик, детали будут обсуждены с исполнителем.Разработка игр1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработчик для создания покер-приложения на крипте в рамках нового проекта по разработке НФТ игр. Оплата будет произведена долей в проекте (токены) или альтернативными способами. Ищем профессионала, готового участвовать в интересном стартапе.Разработка игр5 заявокЗакрыт3 года назад
В новый крипто проект требуется разработчик игр для создания игрового приложения на базе НФТ. Оплата осуществляется долей в проекте (токены) или альтернативными вариантами. Первая задача: разработка покер-приложения с использованием криптовалюты.Разработка игр4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать игру, позволяющую игроку использовать как белые, так и черные фигуры с компьютером. Важно учесть, что в текущей версии можно играть только белыми. Требуется проработка игровых правил и механики для обеих сторон.Разработка игр7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется опытный Flash программист для восстановления работы онлайн-игры. Необходимы навыки чтения кода на Action Script, знание Flash Develop, PHP и Java Script. Основная задача - восстановить повреждённые файлы и запустить игру на Flash движке.Разработка игр2 заявкиЗакрыт3 года назад