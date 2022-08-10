Игра для android, ios

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт6 заявок246 просмотров

Настольная игра ,есть игровое поле с клетками,нужно бросить кость и соответственно передвинуть по полю,так же согласно клетке можно спуститься вниз или наоборот подняться вверх,каждое поле имеет значение

AndroidiOS
3 года назад
guest_1660144007102
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дэниел
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад
16 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Разработка игр
Илья
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Кирилл
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Егор
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
2 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Разработка игр

  • Похожие заказы

  • Игру по типу геншина

    Требуется разработка игры в открытом мире, схожей с Геншином. Игра должна включать монстров, квесты, строительство и разные персонажи. Платформы: Android и ПК. Ожидается создание интересных заданий и механик для увлекательного игрового процесса.

    Android
    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Игру по типу геншин импакта

    Требуется разработка игры с открытым миром в стиле Genshin Impact для платформ Android и ПК. Игра должна включать разнообразных персонажей, монстров, квесты, испытания и элементы строительства. Ожидается создание увлекательного игрового процесса и богатого контента.

    Android
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать 2d платформер на Unity

    $90

    Создайте 2D платформер на Unity, вдохновленный игрой Super Phantom Cat. Задача включает разработку игрового процесса, уровней и механик. Ожидается качественная реализация и интересный дизайн.

    Unity
    Разработка игр1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать самп на андроид

    Требуется разработка мобильной версии игры Самп онлайн для платформы Android. Все детали и уточнения будут предоставлены непосредственно программисту. Ожидается создание полноценного онлайн-опыта.

    Android
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать мобильную 3d игру на Unity

    $50

    Требуется разработать простенькую мобильную 3D игру на Unity в жанре bhop. Игра должна содержать несколько уровней и функционал покупки оружия за игровую валюту. Ожидается, что проект будет выполнен с учетом основных требований мобильной платформы.

    Unity
    Разработка игр9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание 3д игру

    Ищется специалист для разработки простой 3D игры с низкополигональными моделями. Игра должна включать несколько уникальных игровых механик. Ознакомление с механиками будет предоставлено в личной беседе.

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать 2D версию игры на платформе html5

    $200

    Необходимо разработать 2D версию игры на платформе HTML5, где игрок управляет персонажем, обустраивает дом, участвует в боях и собирает ресурсы. Передвижение персонажа осуществляется кликом мыши. Игра должна быть копией 'В Городе'. Подробности будут обсуждены. Фотографии для参考 прилагаются.

    HTML
    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание глобальной модификации для сервера minecraft

    Требуется разработчик для завершения глобальной модификации для сервера Minecraft, основанной на игре Metro 2033. Задачи включают доработку системы стрельбы, рендеринга, интерфейса и внутреннего магазина. Необходима оптимизация мода, работа с MongoDB, защита кода и компиляция. Опыт настройки VDS и работы с серверами Minecraft будет плюсом. Ожидается создание базовой модификации для выхода в релиз.

    MongoDB
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать игру-конструктор

    Требуется разработать 3D игру-конструктор в режиме песочницы с фиксированной камерой и возможностью передвижения. Включите магазин товаров для постройки, а также создайте бесплатную и платную версии игры. Необходимо понимание систем функционирования постройки с подробностями на этапе начала работы.

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    3 года назад