Требуется разработчик для завершения глобальной модификации для сервера Minecraft, основанной на игре Metro 2033. Задачи включают доработку системы стрельбы, рендеринга, интерфейса и внутреннего магазина. Необходима оптимизация мода, работа с MongoDB, защита кода и компиляция. Опыт настройки VDS и работы с серверами Minecraft будет плюсом. Ожидается создание базовой модификации для выхода в релиз.