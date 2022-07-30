Здравствуйте, нужно разработать сайт для игры где будет проходить регистрация участников с последующем участием в соревнованиях. Необходима админ панель, чтобы управлять ходом игры. Сайт должен будет подключиться к стенду, чтобы туда приходила информация от стенда. Это возможно реализовать на Python и на сколько эту будет трудоемко? Если понадобиться ТЗ и методичка для полной оценки, все предоставлю, а так же заготовку,но на другом языке (Nuxt.js, Vue.js). Пока прикреплю пару примеров админ панели и первого экрана.