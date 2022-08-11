Всем привет, ищу лвл дизайнера для проектирования помещения для игры

Нам необходима планировака здания

Размещения игровых обьектов в нем для удобной комуникации между ними

Игра вид сверху, упраавляем персонажа, строим сооружения для заработка денег - развиваемся

Подробное ТЗ будет передано выбраному исполнителю

Всего у нас 1 здание и пару игровых обьектов за ним