Создайте настольную игру для мобильных платформ Android и iOS. Игра включает поле из 70 клеток, где один игрок бросает кубик и делает ход, следуя правилам. Некоторые клетки требуют перемещения вверх или вниз в зависимости от их значений. Ожидается проработка механики и правил игры.
Лвл Дизайнер - для Гиперказуальной игры
Всем привет, ищу лвл дизайнера для проектирования помещения для игры
Нам необходима планировака здания
Размещения игровых обьектов в нем для удобной комуникации между ними
Игра вид сверху, упраавляем персонажа, строим сооружения для заработка денег - развиваемся
Подробное ТЗ будет передано выбраному исполнителю
Всего у нас 1 здание и пару игровых обьектов за ним
Заявки фрилансеров
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