Создать мобильную карточную игру

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Закрыт6 заявок429 просмотров

Хотел бы проконсультироваться насчёт разработки проекта (возможных сроках,цены

и т.п.) и далее сотрудничать . В кратце в общих чертах нужно создать мобильное

приложение на юнити - карточную игру по типу хартстоуна есть готовые

ассеты/проекты почти со всем нужным функционалом которые нужно

подкорректировать под наш проект . А также надо внедрить немного

образовательной составляющей к примеру между раундами будет появляться вопрос с

4 вариантами ответа . Вот пример ассета который можно использовать https://drive.google.com/drive/folders/1LDTSrOnVaEE9vSHKF9APBOCpTaeiPcun?usp=sharing

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