Требуется лвл дизайнер для проектирования помещения в гиперказуальной игре. Необходима планировка здания и размещение игровых объектов для удобной коммуникации. Игра вид сверху, где игрок управляет персонажем и строит сооружения для заработка. Подробное ТЗ будет предоставлено выбранному исполнителю.
Создать мобильную карточную игру
Хотел бы проконсультироваться насчёт разработки проекта (возможных сроках,цены
и т.п.) и далее сотрудничать . В кратце в общих чертах нужно создать мобильное
приложение на юнити - карточную игру по типу хартстоуна есть готовые
ассеты/проекты почти со всем нужным функционалом которые нужно
подкорректировать под наш проект . А также надо внедрить немного
образовательной составляющей к примеру между раундами будет появляться вопрос с
4 вариантами ответа . Вот пример ассета который можно использовать https://drive.google.com/drive/folders/1LDTSrOnVaEE9vSHKF9APBOCpTaeiPcun?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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