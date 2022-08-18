Нужен мод худ для кс 1.6

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки426 просмотров

Для стрима нужен худ в котором будут отображаться вся информация как на скрине. Есть файл от дизайнера в figma + к этому сама игра. Скину по удобному мессенджеру. 

Figma
3 года назад
guest_16610125423628
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Sound Design для игры. создания звука

    Ищем звукорежиссера для создания звукового оформления игры, основанной на послевоенных действиях в Азовстали. Работа в команде для совместного создания уникального аудиовизуального контента.

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Игровой сайт

    $90

    Требуется разработка функционала для игрового сайта: подбор игроков через Steam, возможность создания матчей с выбором суммы и персонажа. Игроки должны видеть созданные матчи и иметь возможность присоединяться к ним. Необходимы функции управления балансом и личным кабинетом с отображением побед и поражений. Уточнения по проекту приветствуются.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен разработчик чита на cs go

    Требуется разработчик чита для игры CS:GO с опытом в создании модификаций. Ожидаются навыки программирования и понимание игрового процесса. Уточните наличие опыта и примеры работ.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать скрипт макрос для игры

    Требуется разработать скрипт макроса для онлайн-игры дурак. Необходимо исправить и доработать существующий скрипт, который не функционирует корректно. Ожидается качественная реализация для улучшения игрового процесса.

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Искусственный интеллект

    Требуется провести математический анализ для футбольного матча, применяя методы искусственного интеллекта. Ожидается проработка данных и выводы для оптимизации игры.

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Работа с вокселями

    Ищутся энтузиасты для реализации идеи воксельной игры в стиле CS:GO. Основное требование — полное разрушение объектов. Движок и язык не имеют значения, важна только реализация вокселей. Проект без финансирования.

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать игру

    Ищем специалиста для разработки игры с тестом Климова на профориентацию. Все сценарные материалы и звуковое сопровождение предоставляются. Задача заключается в создании 20 вопросов с ограничением на 2 ветки ответов. Уточните стоимость услуги.

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Мод КРМП Мобайл с хостингом

    Требуется разработать мод для игры КРМП Мобайл с возможностью предоставления хостинга. Ожидается создание игрового контента и настройка сервера для игры.

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Игрушка для iOS и Android

    $500

    Ищется программист Unity для создания карточной игрушки (6-туз) под ключ для iOS и Android. Дизайн уже готов, ориентировочные сроки разработки – 1-4 месяца. Стоимость разработки составляет 500 USD плюс процент от прибыли. Техническое задание прилагается, готово на 98%.

    AndroidiOSUnity
    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать мобильную карточную игру

    Необходима разработка мобильной карточной игры в стиле Hearthstone с использованием готовых ассетов. Проект включает корректировку функционала и добавление образовательных вопросов между раундами. Ожидается консультация по срокам и ценам, а также дальнейшее сотрудничество.

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    3 года назад