Ищем звукорежиссера для создания звукового оформления игры, основанной на послевоенных действиях в Азовстали. Работа в команде для совместного создания уникального аудиовизуального контента.
Нужен мод худ для кс 1.6
Для стрима нужен худ в котором будут отображаться вся информация как на скрине. Есть файл от дизайнера в figma + к этому сама игра. Скину по удобному мессенджеру.
Заявки фрилансеров
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