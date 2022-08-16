Sound Design для игры. создания звука

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт6 заявок423 просмотра

Мы создаем игру по мотивам войны. Послевоенные действия в Азовстали. Нам нужно звукорежисер, который будет работать со звуком. Мы ищем в команду человека, с которым можем совместно создать игру.

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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