Добрый день. Ищем специалиста, готового помочь с созданием игры.

Сценарием, прорисовкой, звуковым сопровождением занимаемся мы сами, соответственно, готовый материал будет. Суть задачи: сделать тест Климова на профориентацию (20 вопросов), видеоряд можно посмотреть по ссылке (начало игры продемонстрировано в видеоряде)https://adventr.io/published/geim-10268000?crc=1Главная загвоздка заключается в том, что в приложении нельзя задать несколько веток событий, можно сделать только 2 (в конце игры видно, что противоположные ответы находятся под одним пунктом). Просьба уточнить стоимость услуги.Спасибо.