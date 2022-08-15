Создать игру

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Закрыт5 заявок423 просмотра

Добрый день. Ищем специалиста, готового помочь с созданием игры.

Сценарием, прорисовкой, звуковым сопровождением занимаемся мы сами, соответственно, готовый материал будет. Суть задачи: сделать тест Климова на профориентацию (20 вопросов), видеоряд можно посмотреть по ссылке (начало игры продемонстрировано в видеоряде)https://adventr.io/published/geim-10268000?crc=1Главная загвоздка заключается в том, что в приложении нельзя задать несколько веток событий, можно сделать только 2 (в конце игры видно, что противоположные ответы находятся под одним пунктом). Просьба уточнить стоимость услуги.Спасибо.

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