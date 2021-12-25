Надо сделать рекламный ролик с мультяшными персонажами на 15-20 секунд. Также нужно сделать сценарий. Сбросьте кейсы. Бюджет оговорен Пример https://www.youtube.com/watch?v=oogSkgbg_cI https://www.youtube.com/watch?v=u96c00D-jCA
- $100Анимация2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $30
Нужно сделать короткую озвучку для рекламы на казахскомОзвучивание4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Нам потрібно: Цільова аудиторія Розуміння цільової аудиторії та ключової потреби, яку задовольняє бренд. Ціннісна пропозиція Отримати чітке та ресурсне УТП, унікальне серед конкурентів і є причиною вибору для споживачів. Місце на ринку та вектор Побачити місце бренду на ринку та отримати ...Управление проектами4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $100
Ищем в стартап команду СТО, который закончит разработку сервиса по продаже недвижимости и с технической стороны будет развивать сервис. Бек часть, админка готовы, частично сделан фронт. Важно, ищем командного человекаВеб-программирование1 исполнительЗакрыт5 месяцев назад
- $100
3.1 POST / image[list=1][*]private/common/upload/image тут може відправлятись FormData об’єкт з кількома полями картинок[/list] 3.2 POST / specialization[list=1][*]Нужно, чтобы пользователь мог выбрать одну категорию(IT, либо Logistics, либо другую) и несколько подкатегорий с этой категории. То есть, если ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Нам нужно прописать джейсон файл в Verge3D команды для того чтобы 3д рамка двигалась за мышкой как в примере. 3Д рамка есть, но что бы менялись параметры их надо прописать в файле джесон, как ...3D-графика1 заявкаЗакрытгод назад
Мы создаем игру по мотивам войны. Послевоенные действия в Азовстали. Нам нужно звукорежисер, который будет работать со звуком. Мы ищем в команду человека, с которым можем совместно создать игру.Разработка игр6 заявокЗакрытгод назад
Минимум 1.5 года опыта на позиции Unity разработчикаПрактический опыт программирования на C#Понимание шаблонов программирования, принципов ООП и SOLIDОпыт создания UIОпыт работы со Spine анимациейРазработка игр2 заявкиЗакрытгод назад
- $150
Разрабатываем сервис заказа услуг, бек готов.Нужен фронтенд разработчик который доделает сайт и будет развивать с нами проект.Бюджет обсуждаем.React + Next + ReduxMaterial UIStyled componentsПрототип приложения https://terabox.com/s/1YfD_C-J9UenlN3-4DgnAoAВеб-программирование13 заявокЗакрытгод назад
Мы создаем игру по мотивам войны. Послевоенные действия в Азовстали. Персонаж русский военный, который пробыл в подвалах несколько лет, потрепанный русский военный с совмещением существ из фильма «Спуск». В фильме показаны существа, которые долгие годы ...3D-графика7 заявокЗакрытгод назад
Разрабатываем сервис заказа услуг (сайт+приложение) Нужен бекенд разработчик который исправит ошибки и будет развивать с нами проект.Стек: Бек - nodejs, mariadb/mysql, express, awsМобайл - react-native Веб - react/next + [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fleafletjs.com%2F]Leafletjs[/url] VCS - Gitlab Описание [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.notion.so%2F9b669416276a454daef4703a274d0280]https://www.notion.so/9b669416276a454daef4703a274d0280[/url] Структура: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.xmind.net%2Fm%2FvE28Xx%2F]https://www.xmind.net/m/vE28Xx/[/url]Мобильные приложения4 заявкиЗакрытгод назад
Бюджет обсуждается.Пример того, в каком стиле должно быть:[url=https://www.youtube.com/watch?v=prT2WTbC93k]https://www.youtube.com/watch?v=prT2WTbC93k[/url] Структура ролика: https://drive.google.com/file/u/2/d/1B4auIa0v8I6sUHZChSFVlTLVSSwdF6l0/view?usp=sharing3D-графика2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно озвучить ролики на английском родном. 10 роликовОзвучивание8 заявокЗакрыт2 года назад