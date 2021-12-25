314520Htc

Сергей Молс 314520Htc

 
31 годУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Маркетинговое агентство PRISRA
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
8%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей