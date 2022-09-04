Unity/Unreal Engine Engineer

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки360 просмотров

Минимум 1.5 года опыта на позиции Unity разработчикаПрактический опыт программирования на C#Понимание шаблонов программирования, принципов ООП и SOLIDОпыт создания UIОпыт работы со Spine анимацией

UnityUnreal Engine
3 года назад
314520Htc
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Илья
 
21 год
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
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