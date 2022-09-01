Требуется помощь в настройке работы игры Project Zomboid на Windows 10. Игра появляется в диспетчере задач, но не запускается. Пробованы различные методы: отключение брандмаузера, запуск от имени администратора, перезагрузка компьютера и переустановка. Необходимо устранить проблему с запуском.
Зробити карту по типу shutoko revival project для unity
Треба зробити карту по типу shutoko revival project для юнити
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