Требуется помощь в настройке работы игры Project Zomboid на Windows 10. Игра появляется в диспетчере задач, но не запускается. Пробованы различные методы: отключение брандмаузера, запуск от имени администратора, перезагрузка компьютера и переустановка. Необходимо устранить проблему с запуском.
Game Of Life на VB.Net
Доброго времени суток!
Исходя из названия - понятно, что нужно разработать, или реализовать имеющийся алгоритм замусоленной со всех сторон игры "Жизнь" Джона Конвеня на языке VB.Net
Сразу хочу оговориться, что банальный алгоритм, построенный на переборе одного двумерного массива во временный массив, с последующим копированием в первый массив - не котируется. Нужен более быстрый алгоритм, способный считать поколения на поле большой размерности, хотябы 10000*10000. При этом щадящий процессор и память. Написал огромный проект по этой теме с кучей плюшек, но в основе лежит все тот же, простейший алгоритм, что делает его фактически бесполезным даже на самом мощном железе. Также добавлю, что писать программу не нужно. Рисовать интерфейс и прочие плюшки - не нужно. Нужен только рабочий код функции, которая на вход примет массив клеток, а на выходе даст пересчитанный массив нового поколения клеток. Либо же нужен рабочий код, который будет считать новое поколение основываясь на текущем поколении, пропуская пустые клетки, которые не нужно считать (один из вариантов ускорения). Какой массив будет на входе/выходе, будь то двумерный или одномерный - не важно, я уже как нибудь прикручу это к своей программе. В коде желательно добавить комментарии, ибо я все таки хочу понять, как это работает. За все время, что я грызу эту тему - видел огромное количество реализаций, получил много подсказок, благодаря чему уже имею в уме точно рабочие и довольно быстрые алгоритмы, но никак не могу это выразить в языке VB.Net, а нужно именно на нем. Заранее скажу, что всякие HashLife меня не интересуют ибо это слишком круто. К посту прикрепляю рабочий проект "заготовку", реализованный на том самом, простом алгоритме. Если так будет удобнее - можно поправить код именно в нем. Кто готов помочь - предлагайте цену. Спасибо.
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