Здравствуйте, есть первая страница сайта, условно нужно сделать подбор игроков для игрового сайта, подключение через steam, и принятие игры. Т е, должна быть таблица игроков, у любого человека вошедшего в свой аккаунт steam появиться возможность запустить игру. Он нажимает создать: далее, он выбирает сумму игры, персонажа и нажимает создать. В этот момент у всех игроков на странице появляется этот матч, и они могут нажать присоединиться, и их перекинет на общую страницу, где указаны прочие правила и т д. После матча они нажимают что закончили игру, и выбирают кто победил. Далее деньги перечисляются победителю. Так же нужно сделать баланс на сайте, и вывод/пополнение денег. Так же на кнопке личный кабинет сделать стрелочку вниз, и при нажатии откроется такая "лесенка", где будет указаны кол-во побед и поражений игрока. Возможно ли такое сделать, если да, то во сколько это обойдется, и сколько времени это займет? Про все непонятки и вопросы спрашивайте обязательно, все поясню.