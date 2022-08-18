Ищем звукорежиссера для создания звукового оформления игры, основанной на послевоенных действиях в Азовстали. Работа в команде для совместного создания уникального аудиовизуального контента.
Игровой сайт
Здравствуйте, есть первая страница сайта, условно нужно сделать подбор игроков для игрового сайта, подключение через steam, и принятие игры. Т е, должна быть таблица игроков, у любого человека вошедшего в свой аккаунт steam появиться возможность запустить игру. Он нажимает создать: далее, он выбирает сумму игры, персонажа и нажимает создать. В этот момент у всех игроков на странице появляется этот матч, и они могут нажать присоединиться, и их перекинет на общую страницу, где указаны прочие правила и т д. После матча они нажимают что закончили игру, и выбирают кто победил. Далее деньги перечисляются победителю. Так же нужно сделать баланс на сайте, и вывод/пополнение денег. Так же на кнопке личный кабинет сделать стрелочку вниз, и при нажатии откроется такая "лесенка", где будет указаны кол-во побед и поражений игрока. Возможно ли такое сделать, если да, то во сколько это обойдется, и сколько времени это займет? Про все непонятки и вопросы спрашивайте обязательно, все поясню.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Разработка игр6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработчик чита для игры CS:GO с опытом в создании модификаций. Ожидаются навыки программирования и понимание игрового процесса. Уточните наличие опыта и примеры работ.Разработка игр2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать скрипт макроса для онлайн-игры дурак. Необходимо исправить и доработать существующий скрипт, который не функционирует корректно. Ожидается качественная реализация для улучшения игрового процесса.Закрыт3 года назад
Требуется провести математический анализ для футбольного матча, применяя методы искусственного интеллекта. Ожидается проработка данных и выводы для оптимизации игры.Закрыт3 года назад
Ищутся энтузиасты для реализации идеи воксельной игры в стиле CS:GO. Основное требование — полное разрушение объектов. Движок и язык не имеют значения, важна только реализация вокселей. Проект без финансирования.Разработка игрнет заявокЗакрыт3 года назад
Ищем специалиста для разработки игры с тестом Климова на профориентацию. Все сценарные материалы и звуковое сопровождение предоставляются. Задача заключается в создании 20 вопросов с ограничением на 2 ветки ответов. Уточните стоимость услуги.Разработка игр5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать мод для игры КРМП Мобайл с возможностью предоставления хостинга. Ожидается создание игрового контента и настройка сервера для игры.Закрыт3 года назад
- $500
Ищется программист Unity для создания карточной игрушки (6-туз) под ключ для iOS и Android. Дизайн уже готов, ориентировочные сроки разработки – 1-4 месяца. Стоимость разработки составляет 500 USD плюс процент от прибыли. Техническое задание прилагается, готово на 98%.Разработка игр8 заявокЗакрыт3 года назад
Необходима разработка мобильной карточной игры в стиле Hearthstone с использованием готовых ассетов. Проект включает корректировку функционала и добавление образовательных вопросов между раундами. Ожидается консультация по срокам и ценам, а также дальнейшее сотрудничество.Разработка игр6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется лвл дизайнер для проектирования помещения в гиперказуальной игре. Необходима планировка здания и размещение игровых объектов для удобной коммуникации. Игра вид сверху, где игрок управляет персонажем и строит сооружения для заработка. Подробное ТЗ будет предоставлено выбранному исполнителю.Разработка игр4 заявкиЗакрыт3 года назад