Требуется помощь в настройке работы игры Project Zomboid на Windows 10. Игра появляется в диспетчере задач, но не запускается. Пробованы различные методы: отключение брандмаузера, запуск от имени администратора, перезагрузка компьютера и переустановка. Необходимо устранить проблему с запуском.
Необходимо сделать уровень симулятора для презентации
Создать один уровень симулятора( интерактивная компьютерная система обучения персонала «Проведение лабораторных испытаний нефти»).
В симуляторе нужно поэтапно выполнять действия согласно определённому ГОСТу( например ГОСТ 51947, т.к очень простые действия).
управление исключительно мышью клавиатуры.Примеры выполнения работы закреплены в приложенных файлах.
Заявки фрилансеров
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