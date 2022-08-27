Необходимо сделать уровень симулятора для презентации

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки248 просмотров

Создать один уровень симулятора( интерактивная компьютерная система обучения персонала «Проведение лабораторных испытаний нефти»).

В симуляторе нужно поэтапно выполнять действия согласно определённому ГОСТу( например ГОСТ 51947, т.к очень простые действия).

управление исключительно мышью клавиатуры.Примеры выполнения работы закреплены в приложенных файлах.

3 года назад
guest_16616094665705
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