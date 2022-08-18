Ищем звукорежиссера для создания звукового оформления игры, основанной на послевоенных действиях в Азовстали. Работа в команде для совместного создания уникального аудиовизуального контента.
Проработка анимации объекта в Construct 3
Есть объект (башня танка) в изометрии. Она должна вращаться следуя за мышью. Сейчас на оборот башни есть 72 кадра с равным шагом по одному кадр на 5'. Но при изометрии данная концепция перестает нормально работать.
Задача: написать код в Construct 3 для правильного отображения кадра башни относительно места мышки. И разобраться как рендерить башню (3D MAX) чтобы получить необходимые кадры для плавного вращения башни.
файл для С3 и файл для 3D MAX прилагаются.
также можно использовать Construct 2.
Основное требование это лаконичность и простота решения, а также разъяснение принципа решения этой задачи (работа кода и условия рендеринга 3d модели)
Заявки фрилансеров
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