Проработка анимации объекта в Construct 3

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Закрытнет заявок331 просмотр

Есть объект (башня танка) в изометрии. Она должна вращаться следуя за мышью. Сейчас на оборот башни есть 72 кадра с равным шагом по одному кадр на 5'. Но при изометрии данная концепция перестает нормально работать.

Задача: написать код в Construct 3 для правильного отображения кадра башни относительно места мышки. И разобраться как рендерить башню (3D MAX) чтобы получить необходимые кадры для плавного вращения башни.

файл для С3 и файл для 3D MAX прилагаются.

также можно использовать Construct 2.

Основное требование это лаконичность и простота решения, а также разъяснение принципа решения этой задачи (работа кода и условия рендеринга 3d модели)

3ds Max
3 года назад
RedDaniil
Шамвей 
40 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад

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