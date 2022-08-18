Ищем звукорежиссера для создания звукового оформления игры, основанной на послевоенных действиях в Азовстали. Работа в команде для совместного создания уникального аудиовизуального контента.
Создание сервера GTA5 RP
Требуется создание сервера под ключ. Исполнитель из Москвы, для личной встречи при надобности, бюджет обговаривается лично, зарплата так же обговаривается лично.
Заявки фрилансеров
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