Создание сервера GTA5 RP

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрытнет заявок434 просмотра

Требуется создание сервера под ключ. Исполнитель из Москвы, для личной встречи при надобности, бюджет обговаривается лично, зарплата так же обговаривается лично.

3 года назад
guest_16610828555227
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Sound Design для игры. создания звука

    Ищем звукорежиссера для создания звукового оформления игры, основанной на послевоенных действиях в Азовстали. Работа в команде для совместного создания уникального аудиовизуального контента.

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен мод худ для кс 1.6

    $45

    Требуется разработка HUD для игры Counter-Strike 1.6, который будет отображать информацию, аналогичную скриншоту. Имеется файл от дизайнера в Figma и сама игра. Необходима реализация дизайна для стрима.

    Figma
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Игровой сайт

    $90

    Требуется разработка функционала для игрового сайта: подбор игроков через Steam, возможность создания матчей с выбором суммы и персонажа. Игроки должны видеть созданные матчи и иметь возможность присоединяться к ним. Необходимы функции управления балансом и личным кабинетом с отображением побед и поражений. Уточнения по проекту приветствуются.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен разработчик чита на cs go

    Требуется разработчик чита для игры CS:GO с опытом в создании модификаций. Ожидаются навыки программирования и понимание игрового процесса. Уточните наличие опыта и примеры работ.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать скрипт макрос для игры

    Требуется разработать скрипт макроса для онлайн-игры дурак. Необходимо исправить и доработать существующий скрипт, который не функционирует корректно. Ожидается качественная реализация для улучшения игрового процесса.

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Искусственный интеллект

    Требуется провести математический анализ для футбольного матча, применяя методы искусственного интеллекта. Ожидается проработка данных и выводы для оптимизации игры.

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Работа с вокселями

    Ищутся энтузиасты для реализации идеи воксельной игры в стиле CS:GO. Основное требование — полное разрушение объектов. Движок и язык не имеют значения, важна только реализация вокселей. Проект без финансирования.

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать игру

    Ищем специалиста для разработки игры с тестом Климова на профориентацию. Все сценарные материалы и звуковое сопровождение предоставляются. Задача заключается в создании 20 вопросов с ограничением на 2 ветки ответов. Уточните стоимость услуги.

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Мод КРМП Мобайл с хостингом

    Требуется разработать мод для игры КРМП Мобайл с возможностью предоставления хостинга. Ожидается создание игрового контента и настройка сервера для игры.

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Игрушка для iOS и Android

    $500

    Ищется программист Unity для создания карточной игрушки (6-туз) под ключ для iOS и Android. Дизайн уже готов, ориентировочные сроки разработки – 1-4 месяца. Стоимость разработки составляет 500 USD плюс процент от прибыли. Техническое задание прилагается, готово на 98%.

    AndroidiOSUnity
    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    3 года назад