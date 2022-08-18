Создать економическую игру

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Закрытнет заявок304 просмотра

Я не знаю вы же создатель сайта, короче я дам ссылку на економическую игру или же точнее скрипт сайта вы его должны скачать там разместить на каком-то домене потом значит закинуть базу данных там я думаю вы знаете как ето делать база в архиве со скриптом потом нужно связать базу для етого зайдите в папку скрипта там будет classes потом class config 4 файл в потом там откройте ето приложение как блокнот и в  HostDb и BaseDB вставьте логин от базы данных в PassDB пароль и все потом зайдите на мой кошелек пайеер когда все сделаете напишите я дам данные пайеер и там я потом объясню что нужно сделать сначала ето зделайтеЯ не знаю вы же создатель сайта, короче я дам ссылку на економическую игру или же точнее скрипт сайта вы его должны скачать там разместить на каком-то домене потом значит закинуть базу данных там я думаю вы знаете как ето делать база в архиве со скриптом потом нужно связать базу для етого зайдите в папку скрипта там будет classes потом class config 4 файл в потом там откройте ето приложение как блокнот и в  HostDb и BaseDB вставьте логин от базы данных в PassDB пароль и все потом зайдите на мой кошелек пайеер когда все сделаете напишите я дам данные пайеер и там я потом объясню что нужно сделать сначала ето зделайте

3 года назад
guest_16615553668036
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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