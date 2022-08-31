Необходимо разработать код в Construct 3 для анимации башни танка, чтобы она плавно вращалась следуя за мышью. Предоставлены файлы для Construct 3 и 3D MAX. Уделить внимание рендерингу башни в 3D MAX для получения необходимых кадров, а также объяснить принцип работы кода и условия рендеринга.