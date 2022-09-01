Переписать ядро игры

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Закрыт1 заявка235 просмотров

Я ищу  человека который сможет переписать ядро игры Civilization IV. У меня есть мод для этой игры ,но он работает не корректно .В игре есть торговые материки "пиратская бухта" и "европпа". Мод добавляет дополнительный материк "Африка" , но ядро не видит его не корректно ,еще нужно уменьшить спрос на руды .

3 года назад
guest_16620418781207
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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