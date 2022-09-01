Я ищу человека который сможет переписать ядро игры Civilization IV. У меня есть мод для этой игры ,но он работает не корректно .В игре есть торговые материки "пиратская бухта" и "европпа". Мод добавляет дополнительный материк "Африка" , но ядро не видит его не корректно ,еще нужно уменьшить спрос на руды .