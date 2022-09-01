Мультиплеер в игре

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки262 просмотра

Наша команда разрабатывает игровой проект на движке ue4, возникают вопросы при разработке мультиплеера, будем рады человеку, который знает как правильно настраивать физику в мультиплеере, настройка главного меню с выбором персонажей.

3 года назад
RedFather
Аркадий 
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Заявки фрилансеров

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