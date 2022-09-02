Необходимо сделать несложную игру на Unity, на свободную тему. Игра нужна для защиты практики, можно сказать небольшая курсовая. Вы можете предложить тематику игры или предложить уже готовый вариант, но с условием что код игры нигде не был опубликован, не взят с GitHub и игра не сделана в точности по видео с YouTube !

Так же желательно чтобы код был ясным, так как после мне нужно будет делать записку.