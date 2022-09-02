Несложная игра на Unity

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Закрыт7 заявок452 просмотра

Необходимо сделать несложную игру на Unity, на свободную тему. Игра нужна для защиты практики, можно сказать небольшая курсовая. Вы можете предложить тематику игры или предложить уже готовый вариант, но с условием что код игры нигде не был опубликован, не взят с GitHub и игра не сделана в точности по видео с YouTube !

Так же желательно чтобы код был ясным, так как после мне нужно будет делать записку.

Unity
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