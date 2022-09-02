C# на Unity

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт13 заявок366 просмотров

Необходимо написать, исправить, скрипты в не коммерческом проекте. Количество сказать не могу, будет видно по мере продвижения, нужен человек который поможет закончить проект, мини игра на Unity.

Спасибо!

Unity
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