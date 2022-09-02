Ищем специалиста для настройки мультиплеера в игровом проекте на движке UE4. Необходимо правильно настроить физику, а также разработать главное меню с выбором персонажей. Подробности о проекте будут предоставлены после выбора кандидата.
C# на Unity
Необходимо написать, исправить, скрипты в не коммерческом проекте. Количество сказать не могу, будет видно по мере продвижения, нужен человек который поможет закончить проект, мини игра на Unity.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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