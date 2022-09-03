Требуется доработка приложения на Unity, включая работу с игровыми механиками и улучшение функционала. Ожидается проработка существующего кода и добавление новых возможностей для улучшения пользовательского опыта.
Приложение на Unity
Есть готовое приложение на Unity, нужно сделать несколько правок и обновить частично дизайн. Работа срочная
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