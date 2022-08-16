Мы создаем игру по мотивам войны. Послевоенные действия в Азовстали. Персонаж русский военный, который пробыл в подвалах несколько лет, потрепанный русский военный с совмещением существ из фильма «Спуск». В фильме показаны существа, которые долгие годы проживали в полной темноте и питались одним только мясом, при том питались регулярно. Мы ищем в команду арта, с которым можем совместно создать игру.