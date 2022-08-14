Шукається фахівець для створення анімацій в стилі FRIDAY NIGHT FUNKIN тривалістю до 10 секунд. Персонажі будуть надані пізніше. Робота не складна, з можливістю збільшення оплати для постійних працівників. Проявіть свою постійність для отримання високих доходів.
3д моделирование для 3д печати
Нужно нарисовать измененную статую KAWS
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