VasilinaKor

Мои работы (портфолио) находится на artstation - https://www.artstation.com/azurekrol
Soft skills: Развитое объемно-пространственное мышление, креативность,
художественный вкус, усидчивость и высокая концентрация внимания, работа
в команде. К работе отношусь ответственно и доделываю любое задание до
конца.
(На данный момент работаю на фрилансе с моделями разной сложности.)
Hard skills: Работа с high-poly и low-poly моделями. Создание UV-развертки,
ретоп моделей, запекание карт, создания стилизованных и реалистичных
текстур, риггинг и скиннинг, рендер и настройки освещения и сцены в
целом. Умение работы как со стилизацией, так и с фотореализмом.
3D-моделирование: Blender, Zbrush.
Ретопология: 3DCoat.
Текстурирование: Substance Painter, Blender.
Рендер и запекание карт: Marmoset Toolbag, Blender.
2D пакеты: Abode Photoshop, Krita
Рисование от руки и на графическом планшете. Имею художественное образование и долгое время занималась 2D искусством.
Дополнительно: Знание теории цвета, выставление студийного и стилизованного света.
Основы композиции, умение выбрать правильный ракурс.