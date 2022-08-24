VasilinaKor

3d artist

Мои работы (портфолио) находится на artstation - https://www.artstation.com/azurekrol

Soft skills: Развитое объемно-пространственное мышление, креативность,

художественный вкус, усидчивость и высокая концентрация внимания, работа

в команде. К работе отношусь ответственно и доделываю любое задание до

конца.

(На данный момент работаю на фрилансе с моделями разной сложности.)

Hard skills: Работа с high-poly и low-poly моделями. Создание UV-развертки,

ретоп моделей, запекание карт, создания стилизованных и реалистичных

текстур, риггинг и скиннинг, рендер и настройки освещения и сцены в

целом. Умение работы как со стилизацией, так и с фотореализмом.

3D-моделирование: Blender, Zbrush.

Ретопология: 3DCoat.

Текстурирование: Substance Painter, Blender.

Рендер и запекание карт: Marmoset Toolbag, Blender.

2D пакеты: Abode Photoshop, Krita

Рисование от руки и на графическом планшете. Имею художественное образование и долгое время занималась 2D искусством.

Дополнительно: Знание теории цвета, выставление студийного и стилизованного света.

Основы композиции, умение выбрать правильный ракурс.