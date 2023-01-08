ofzxij

Марина ofzxij

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Выполняю заказы 3D моделей!

Работаю с Word, Power Point, Exel, Blender3D, Photoshop

Изучаю ARCHICAD 20 + Lumion 6.0, 3Dmax + Corona

Опыт 3D моделирования включает в себя лоуполи модели

Осваиваю 3D моделирование интерьера