Выполняю заказы 3D моделей!
Работаю с Word, Power Point, Exel, Blender3D, Photoshop
Изучаю ARCHICAD 20 + Lumion 6.0, 3Dmax + Corona
Опыт 3D моделирования включает в себя лоуполи модели
Осваиваю 3D моделирование интерьера
Я против войны в Украине!
Портфолио
- 3D моделирование мебели3 просмотра
- Интерьеры и размещение объектов в интерьере4 просмотра
- 3D lowpoly модели объектов3 просмотра
- Интерьер7 просмотров
- 3D модели зданий для игры2 просмотра
- 3D Моделирование LowPoly (животные)нет просмотров
- Обработка фотографии - добавление объектовнет просмотров