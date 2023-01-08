Выполняю заказы 3D моделей! Работаю с Word, Power Point, Exel, Blender3D, Photoshop Изучаю ARCHICAD 20 + Lumion 6.0, 3Dmax + Corona Опыт 3D моделирования включает в себя лоуполи модели Осваиваю 3D моделирование интерьера

Я против войны в Украине !