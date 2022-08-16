Смоделировать стул со спинкой в гостинную

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен1 заявка127 просмотров

Здравствуйте, хотел бы заказать 3-мерную модель стула со спинкой. Спасибо за консультацию!

3 года назад
3DSlavik
46 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kennykiller137
Иван 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$15
1 день
Escrow
Спасибо за выполненный заказ, то что надо! Качественно и быстро!
Святослав отличный партнер, своевременная оплата и в полном объеме! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

kennykiller137
Иван 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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