Шукається фахівець для створення анімацій в стилі FRIDAY NIGHT FUNKIN тривалістю до 10 секунд. Персонажі будуть надані пізніше. Робота не складна, з можливістю збільшення оплати для постійних працівників. Проявіть свою постійність для отримання високих доходів.
Смоделировать стул со спинкой в гостинную
Здравствуйте, хотел бы заказать 3-мерную модель стула со спинкой. Спасибо за консультацию!
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