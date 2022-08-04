Необходимо разработать 3D-модель выставочного зала в Decentralend на участке 2x2 метра. Здание должно быть двухэтажным в минималистичном стиле. Референсы и детали будут отправлены выбранному кандидату. Ожидается предложение по цене от и до.
Отрисовать столы и стулья для 3D MAX
есть jpeg-овские картинки стульев и столов. нужно сделать макеты этой мебели в 3D MAX для дальнейшего использования дизайнерами интерьеров.
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