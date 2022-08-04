Отрисовать столы и стулья для 3D MAX

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Закрыт18 заявок877 просмотров

есть jpeg-овские картинки стульев и столов. нужно сделать макеты этой мебели в 3D MAX для дальнейшего использования дизайнерами интерьеров. 

3ds Max
3 года назад
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kraincorrigan
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