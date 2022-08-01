Сделать 3д дизайн кафе.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт22 заявки788 просмотров

Здравствуйте, мы делаем точку по суши. Нужно сделать небольшой 3д дизайн, буквально набросок того, что нужно, все замеры и фото готова предоставить, только один вопрос: оплата картой "мир" возможна?

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